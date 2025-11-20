Putevi RS-a se zadužili 81,7 miliona eura: Pola novca ide za put Foča – Šćepan polje

U Vladi Republike Srpske danas je prezentovan plan realizacije javnog preduzeća “Putevi RS” u vezi sa kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj čija je namjena finansiranje Projekta održive, integrisane i sigurne putne infrastrukture u iznosu od 81,7 miliona eura.

Za ovu dugoročno zaduženje dobijena je saglasnost Narodne skupštine RS na prethodnoj redovnoj sjednici, a glavni cilj ovog projekta je poboljšanje regionalne magistralne putne infrastrukture i unapređenje upravljanja putnom mrežom radi izgradnje bezbjednih puteva otpornih na klimatske nepogode.

Plan investicija predstavili su predsjednik Vlade RS-a Savo Minić, ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić i vršilac dužnosti direktora JP “Putevi RS” Miroslav Janković.

Projekat se sastoji od tri komponente. Prva je Poboljšanje regionalne povezanosti u iznosu od 77,75 miliona eura, od čega se samo na rehabilitaciju rute 2b između Broda na Drini (Foča) i Huma (Šćepan Polje) odnosi 39,4 miliona eura. Ulaganja u program rehabilitacije prioritetnih magistralnih puteva iznose 38,35 miliona eura.

Za drugu komponentu, nazvanu “Unapređenje upravljanja sektorom puteva” se odnosi 3,75 miliona eura, od čega je predviđeno 2,35 miliona evra za ulaganje u sigurnost i otpornost putne mreže.

Za unapređenje operativnog upravljanja i finansijske održivosti je planirano 600.000 eura, a 800.000 eura za upravljanje projektom i jačanje kapaciteta.

Treća komponenta ovog kreditnog sporazuma podrazumijeva kontingentni odgovor u vanrednim situacijama za šta nije predviđeno zaduživanje, osim u slučaju pružanja hitnog odgovora na prihvatljivu krizu ili vanrednu situaciju.

Kako je rekao v.d. direktora “Putevi RS” Milenko Janković, između ostalog, ovim kreditnim zaduženjem je planirana gradnja zaobilaznice oko Banje Luke. Po njegovim riječima, za ovaj važan projekat postoji idejno rješenje, a radovi bi mogli da krenu u roku od godinu do godinu i po, ako sve bude teklo po planu.

“Republika Srpska će od proljeća biti jedno veliko gradilište putne infrastrukture”, ocijenio je premijer RS-a Minić.

Ministar Amidžić tvrdi da je riječ o izuzetno povoljnom kreditnom aranžmanu, sa rokom otplate od 32 godine, uz period odgode plaćanja od sedam godina, a koji je uračunat u rok otplate).

Krajnji dužnik i korisnik kredita je JP Putevi RS.

