Sjednica Doma naroda PSBiH: SNSD-ovi i HDZ-ovi delegati optužuju Ademovića za kršenje Poslovnika

Predstavnički dom PSBiH ranije je usvojio prijedlog budžeta u iznosu od 1,5 milijardi KM. Budžet se razlikuje od ranijeg prijedloga jer ne predviđa finansiranje institucija kulture od državnog značaja niti sredstva za finansiranje BHRT-a.

Dokument uključuje izdvajanja za Centralnu izbornu komisiju BiH, namijenjena nabavci novih tehnologija za provođenje izbora, te po 1.000 KM za zaposlene u državnim institucijama.

Predsjedništvo BiH je 11. novembra jednoglasno podržalo budžet, nakon čega je upućen u parlamentarnu proceduru.

Prema zakonskim rokovima, budžet je trebao biti predložen u oktobru prošle godine i stupiti na snagu 1. januara, ali je zbog višemjesečnih političkih blokada već 11 mjeseci na snazi privremeno finansiranje. Sredstva se trenutno troše u skladu s budžetom iz 2024. godine, isključivo na tekuće rashode poput plata, dok su novi projekti blokirani.

Dom naroda PFBiH. Fena

13:45 Vuković je kazao da se nekome žuri, kao da ima sastanak u tri, aludirajući na činjenicu da Dragan Čović u Ambasadi SAD u 15 sati ima sastanak s otpravnikom poslova Džonom Ginkelom.

13:42 Delegat Ilija Cvitanović (HDZ 1990) je kazao da svako tumači poslovnik kako god poželi.

13:40 Smajić je kazao da bi se ponovo trebalo raspravljati o prijedlogu Neškovića.

13:36 Čović je kazao da je ovo bila prilika da se usvoji budžet za ovu godinu.

13:30 Kovačević je pitao da li je moguće poslije zaključene rasprave o dnevnom redu postavljati na dnevni red.

13:25 Nešković je kazao da delegati imaju pravo da predlažu tačke dnevnog reda.

13:20 Marina Pendeš (HDZ) je kazala da ovdje nije stvar Komisija, nego neko pokušava rušiti budžet.

13:15 Kovačević je kazao da Nešković ne zna napisati odluku, pa se ovdje razbijaju čaše.

13:00 Delegat Vuković (PDP) je kazao da se pokušavaju izbjeći prijedlozi Želimira Neškovića.

12:48 Kovačević je kazao da Ademović prilikom glasanja o uvrštavanju tačke na dnevni red nije rekao koja će tačka dnevnog reda biti.

12:35 SNSD i HDZ ne žele da se tačke uvrste na dnevni red, odnosno da se o njima raspravlja prije budžeta.

12:24 Zatražena je desetominutna pauza.

12:14 Zastupnici iz RS pokušavaju da uvrste u dnevni red tačke da se Vuković imenuje u komisije i da te tačke budu prije rasprave o budžetu.

11:56 Već sat traje rasprava o dnevnom redu, što je nažalost već mjesecima redovna praksa na sjednicama ovog doma.

