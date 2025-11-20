Stižu minusi: U petak i za vikend snijeg širom BiH, a evo kad se očekuje prestanak padavina

Danas, 20. novembra, očekuje nas promjenjivo vrijeme. Na sjeverozapadu, zapadu i jugu BiH biće pretežno oblačno uz povremeno kišu koja će sve češća biti prema kraju dana i u večernjim satima.

U ostatku BiH očekuje se dominantno suvo vrijeme uz sunčane intervale, ali uz porast naoblake prema kraju dana što lokalno može donijeti kišu.

Duvaće slab do na udare umjeren jugo, u brdsko-planinskim krajevima pojačan. Uz njegove fenske efekte najtopliji će biti sjever i sjeveroistok BiH sa lokalno proljetnih 15 do 18 stepeni Celzijusa u najtoplijem dijelu dana.

Formiranje snježnog pokrivača

Sutra, u petak, očekuje se izražena promjena vremena u čitavoj BiH pod uticajem ciklona. Biće oblačno uz kišu, susnježicu i snijeg, a lokalno se očekuju obilnije padavine te osjetno zahlađenje.

Već od jutarnjih sati kiša se postepeno širi na sve krajeve, a uz dotok osjetno hladnijeg vazduha, prvo u brdsko-planinskim, a zatim lokalno i u nižim krajevima očekuje se prelazak kiše u susnježicu i snijeg uz formiranje snježnog pokrivača.

Pad temperatura

U subotu, 22. novembra, bilježiće se dodatni pad temperatura uz nastavak padavina. Snijeg bi se postepeno proširio na veći dio BiH, a tamo gdje nije došlo do formiranja snježnog pokrivača u petak, očekuje se u subotu.

Prestanak padavina i minusi

U noći na nedjelju očekuje se postepeno slabljenje i prestanak padavina, a u nedjelju naveče i u noći na ponedjeljak usljed razvedravanja očekuju nas lokalno jači minusi i mraz, prenosi Novi.

Facebook komentari