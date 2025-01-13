Anis Kalajdžić koji je usmrtio Aldinu Jahić strpan iza rešetaka!

Na prijedlog Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantonalni sud u Mostaru je donio rješenje kojim je određen jednomjesečni pritvor prema osumnjičenom Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo „Teško ubistvo ženske osobe“ iz čl. 166. a) st. 1 KZ F BiH, u stjecaju sa KD „Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje“ propisano čl. 65. st. 1. a) u vezi sa čl. 6. Zakona o oružju i streljivu HNK.

Ročište na kojem je razmatran prijedlog za određivanje pritvora kojem je naša ekipa prisustvovala, podsjetimo, održano je jutros, a na kojem je Kalajdžićev advokat po službenoj dužnosti, Nermin Dizdar, predlagao da Sud odredi mjere zabrane prema njegovom branjeniku. Tome se izričito usprotivila postupajuća tužiteljica Tužilaštva HNK, Vesna Pranjić, koja je kazala da se samo mjerom pritvora u ovom konkretnom slučaju može postići da se ne ponovi djelo i da se umiri javnost.

Tako je pritvor prema Kalajdžiću, potvrđeno je za „Avaz“ iz Kantonalnog suda u Mostaru, određen iz razloga jer naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo, a za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri godine ili teža kazna.

Također, pritvor mu je određen zbog postojanja izvanrednih okolnosti s obzirom da je riječ o krivičnom djelu koje je posebno teško, a s obzirom na način počinjenja i posljedicu krivičnog djela, tako da bi puštanjem na slobodu osumnjičenika rezultiralo prijetnjom narušavanja javnog reda, budući da je u posljednje vrijeme učestalo vršenje najtežih krivičnih djela-ubistava na štetu žena.

Kalajdžić je lišen slobode u nedjelju 18.novembra, nakon što je oko 18 sati iz pištolja usmrtio Aldinu Jahić (32) iz Kalesije s kojom je prethodno bio u vezi nepuna tri mjeseca.

Njemu se na teret stavlja da je dana 16.novembra oko 18 sati, na autobusnoj stanici u Mostaru, na trgu Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno nabavio pištolj na ilegalan način i kojeg je kod sebe neovlašteno posjedovao, ispred fitness centra sačekao oštećenu Jahić koja je tu trenirala.

Tu joj je prišao i više puta udarao u predjelu glave i grudi od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe, da bi u jednom trenutku izvadio pištolj.

– Oštećena je zbog straha za vlastiti život potrčala u pravcu hotela „T..“, Trg Ivana Krndelja bb u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost, građanima prolaznicima preplašeno govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem, da bi potom ušla u restoran „B..“ i mobitelom pozvala policiju, za koje vrijeme je osumnjičenik došao i oštećenu pronašao u toaletu dok je ona ponovno pokušavala pozivati u pomoć, pa joj je osumnjičenik prišao i pucajući iz pištolja u pravcu glave zadao joj smrtonosne ozljede od kojih je oštećena preminula na licu mjesta – naveli su iz Tužilaštva HNK.

