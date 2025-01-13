Nagli vremenski obrat: Snijeg, susnježica i ledeni dani pred BiH

Zahlađenje i padavine tokom narednih dana postepeno će se proširiti na čitavu Bosnu i Hercegovinu, a u većem dijelu zemlje kiša će zbog pada temperature preći u susnježicu i snijeg, najavljuju meteorolozi sa stranice BH Meteo.

Do kraja mjeseca očekuje se promjenjivo vrijeme, uz smjene toplijih i hladnijih dana te povremene padavine.

Prema prognozi, u petak i subotu izgledan je snijeg u većem dijelu zemlje. Meteorolozi navode da će danas i sutra biti umjereno do pretežno oblačno, uz rijetku prolaznu kišu ili kratkotrajne pljuskove. Sutra će biti toplije, uz povremeno umjeren do lokalno jak jugo, a dnevna temperatura dostizaće od 10 do 16, lokalno i do 18 stepeni Celzijusa.

Od večernjih sati četvrtka i u noći na petak očekuju se izraženije padavine na sjeverozapadu, uz zahlađenje koje će do petka ujutro donijeti snijeg. Snježne padavine spustiće se sve do nizina. Zahlađenje i padavine će se u petak i subotu postepeno proširiti na cijelu zemlju, dok će se na jugu promjena najblaže osjetiti, pa se tu očekuje nastavak kišnog vremena bez prelaska u snijeg.

Prema trenutnim prognozama, najviše padavina očekuje se na jugu, zapadu i sjeverozapadu. U sjeverozapadnim brdsko-planinskim krajevima lokalno može pasti i preko 20 cm snijega, dok se najmanje padavina predviđa na istoku i sjeveroistoku. Upravo će se na sjeverozapadu zahlađenje najviše osjetiti, pa su lokalno mogući i ledeni dani, tokom kojih temperatura neće prelaziti 0 °C. Najhladnije će biti u subotu.

Od subote navečer padavine bi trebale slabiti i prestajati, a u nedjelju se očekuje većinom suho i djelimično sunčano vrijeme. Početak naredne sedmice mogao bi donijeti prolazno jačanje južnog vjetra, kratkotrajno zatopljenje, ali i nestabilne prilike, dok je u ponedjeljak ujutro moguća pojava jačeg mraza, dodaju iz BH Meteo, pišu vijesti.ba.

