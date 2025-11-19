Stanivuković: Kokain u UKC-u, interventna policija po nalogu kriminalca!?

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, izjavio je danas da očekuje od nadležnih institucija u bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska da reaguju nakon što je u javnosti procurio snimak na kojem Vlado Đajić, generalni direktor UKC-a RS, i još jedna muška osoba razgovaraju o narkoticima i na sto mu stavlja vrećicu sa bijelim prahom.

“Kokain na UKC-u!? Četrdeset hiljada maraka, za šta? Nenad Radinković, presuđeni kriminalac i ubica, sa direktorom najveće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, Vladom Đajićem! Interventna policija, po nalogu kriminalca, koga treba da presretne? U najkraćem roku očekujemo jasne i konkretne odgovore od svih aktera sa video snimka, kao i nadležnih institucija”, istakao je Stanivuković.

Milorad Dodik po objavljivanju snimka smijenio je Đajića s funkcije predsjednika Gradskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Banja Luka. Vlada RS-a Đajića je smijenila i sa funkcije direktor UKC-a.

Đajić tvrdi da mu je sve montirano, da je snimak nastao prije nekoliko mjeseci te da je sve ranije prijavio istražnim organima, kao i da nikada nije imao veze s drogom, niti je konzumirao, pišu Vijesti.ba.

