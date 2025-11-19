Đajić smijenjen s funkcije direktora UKC RS-a

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić smijenjen je na sjednici Vlade Republike Srpske.

RTRS navodi da je na njegovo mjesto imenovan Nikola Šobot, načelnik Klinike za kardiohirurgiju.

Srpskainfo je kontaktirala Đajića, koji je rekao da je sve to “čista montaža”.

“To je bilo prije 10 mjeseci. Montirano je, donesena je neka kesa tu, kao fol droga. Taj, koji je to donio, Nenad Radinković, sada je u zatvoru. Bavio se reketiranjem, ubio je čovjeka u saobraćaju, bavio se prodajom oružja, ležao u Francuskoj. O svemu sam obavijestio nadležne organe kada se to i desilo”, tvrdi Đajić.

Đajić je rekao i da se prijavljuje da ga javno testiraju na narkotike, gdje bi se, kako kaže, utvrdilo da nikad nije koristio drogu.

“Pozivam sve poligrafe, testove, javljam se i javno da me testiraju. Nikad nisam vidio kokain, niti sam ga koristio, nisam dilovao, sve je to čista montaža. Radili su mi mnoge stvari, sjekli gume na autu, blokirali mi elektroniku, mogao sam poginuti tri puta, ali i to je bio pokušaj da me diskredituju”, poručio je Đajić.

Snimak koji se proširio društvenim mrežama prikazuje muškarca kako pred Đajićem iznosi kesu bijelog praha.

U razgovoru se čuju spominjanja velikih novčanih iznosa, policije i drugih detalja.

