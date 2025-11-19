Meteorolozi objavili kakvo vrijeme nas očekuje do kraja sedmice u BiH

Vjetar će biti slab, na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.

U četvrtak, 20, novembra, se očekuje umjereno do preteženo oblačno vrijeme. Po kotlinama Bosne može biti magle. Prijepodne povremeno slaba kiša ponegdje na jugu i jugozapadu zemlje. Poslijepodne ili tokom noći više padavina u zapadnim i sjeverozapadnim područjima BiH. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveru do 18 stepeni.

U petak, 21. novembra, pretežno oblačno vrijeme sa susnježicom ili snijegom u Krajini, a u ostatku zemlje sa kišom. Poslijepodne ili tokom noći u nižim područjima Bosne kiša će postepeno preći u susnježicu i snijeg. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna na sjeveru i sjeverozapadu od 0 do 6, u ostaku Bosne od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

U subotu, 22. novembra, očekuje se oblačno vrijeme sa susnježicom i snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne snijeg i susnježica povremeno mogu preći u kišu. Vjetar slab, zapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u Bosni od -2 do 4, a u Hercegovini od 6 do 11 stepeni.

U nedjelju, 23. novembra, oblačno vrijme sa slabom kišom u Hercegovini. Prijepodne slab snijeg na krajnjem sjeverozapadu i istoku Bosne. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -5 do 1, na jugo od 3 do 8, a dnevna od 0 do 6, na jugu zemlje do 10 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, prenosi Novi.

