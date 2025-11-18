Građani koji imaju neizmirene prekršaje više neće moći napustiti BiH: Kraj dostavljanja podataka građana stranim subjektima

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) obavještava javnost da je, uz dosljednu primjenu novog Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, u potpunosti usklađenog s GDPR i evropskom praksom, prekinuta višegodišnja praksa po kojoj su advokati i privatne firme izvan BiH direktno dobijali lične podatke građana za potrebe naplate prekršaja počinjenih u drugim državama.

Hiljade takvih zahtjeva mjesečno dostavljane su mimo jasno definisanih procedura, uz stari zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, što je dovodilo do nekontrolisanog iznošenja podataka i finansijske štete za građane BiH. Ova praksa je u potpunosti zaustavljena.

Od sada će se svi zahtjevi za razmjenu podataka u vezi sa prekršajnim predmetima slati isključivo putem mehanizama međunarodne pravne pomoći.

To znači da od danas nijedan advokat, nijedna privatna firma, nijedno fizičko ili pravno lice izvan Bosne i Hercegovine neće moći dobiti podatke građana direktno od IDDEEA u vezi sa počinjenim prekršajima, kao što je to do sada bila praksa.

Bilo kakva razmjena podataka u vezi sa prekršajima koje naši građani eventualno počinje u drugim državama moći će se obavljati isključivo kroz jasno utvrđene mehanizme.

Dakle, Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, koji se primjenjuje i na prekršaje, jasno propisuje da se razmjena podataka mora vršiti isključivo kroz državne kanale između ministarstava pravde, odnosno drugih nadležnih organa. Agencija IDDEEA će ovaj zakon striktno provoditi i insistirati na svakom njegovom članu.

Paralelno sa zaštitom podataka građana BiH od neovlaštenih stranih subjekata, IDDEEA je razvila novi web servis (aplikaciju) za potrebe Granične policije BiH.

Aplikacija omogućava Graničnoj policiji BiH uvid u sve prekršaje svakog vozila počinjene na teritoriji BiH u realnom vremenu, čime je omogućeno da lica s neizmirenim obavezama ne mogu napustiti Bosnu i Hercegovinu dok prekršaji ne budu regulisani.

Na ovaj način istovremeno se:

štiti privatnost i podaci građana BiH, i

osigurava efikasna kontrola prekršaja počinjenih unutar BiH.

Radi se o modernom, digitalnom i u potpunosti zaokruženom sistemu koji spaja sigurnost, zakonitost i odgovornost.

IDDEEA ističe da su ovi koraci dio šireg reformskog procesa koji se intenzivno provodi protekle dvije godine. Agencija je godinama bila zapuštena, potcijenjena i zloupotrebljavana, a brojni procesi ostali su neriješeni i po dvadeset godina. Trenutna uprava istovremeno radi na dvije linije:

ispravljanju naslijeđenih grešaka i nepravilnosti

izgradnji novih digitalnih rješenja, sigurnosnih mehanizama i identitetskih servisa u skladu s evropskim standardima

Uprkos ograničenim finansijskim i kadrovskim resursima, te čestim blokadama donošenja odluka, IDDEEA nastavlja provoditi reforme u interesu države i njenih građana BiH.

Agencija naglašava da će se odlučno suprotstaviti svim pokušajima zloupotreba, dezinformacija i pritiscima koji dolaze od pojedinaca i struktura koje su imale koristi od ranijih nepravilnih praksi. IDDEEA više neće biti instrument privatnih interesa, već profesionalna i savremena državna institucija fokusirana isključivo na zakon, sigurnost i prava građana.

Ovim reformama Bosna i Hercegovina uvodi viši standard zaštite podataka građana, osigurava zakonitu međunarodnu saradnju i uvodi efikasne mehanizme kontrole prekršaja na svojim granicama.

IDDEEA ostaje posvećena jačanju integriteta državnih institucija, razvoju modernih digitalnih rješenja i zaštiti interesa svih građana Bosne i Hercegovine.

