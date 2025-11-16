Bh. meteo: Od večeras kreće snijeg i pad temperature

Hladniji zrak stiže sa sjevera, a najizraženiji pad temperature očekuje se kasno večeras i tokom noći na utorak (18. 11.). Uz prolazak fronte stižu kiša, snijeg, umjeren sjeverni vjetar i nagli pad temperature. Zahlađenje će se sa sjevera širiti prema jugu zemlje.

Padavine će tokom noći na utorak i u utorak zahvatiti gotovo sve krajeve. Na sjeverozapadu se u drugom dijelu dana očekuje prestanak padavina, dok će u nižim područjima uglavnom padati kiša. Susnježica i snijeg očekuju se iznad 600 metara nadmorske visine, ali se snježna granica, usljed jačih padavina, može spustiti i do oko 400 metara. Slično je moguće i u utorak navečer u centralnim i istočnim krajevima.

Na jugu zemlje zahlađenje će biti najmanje izraženo, ali se očekuje kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Upravo na jugu past će i najviše padavina – ponegdje i do 50 milimetara.

