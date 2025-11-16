BiH na udaru jakog vjetra, iz FHMZ-a pozivaju građane na oprez: ‘Budite spremni na prekid aktivnosti!’

Kako navode iz Zavoda, očekuje se postupan pad intenziteta vjetra prema kraju dana

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje zbog očekivanih jakih udara vjetra koji će u ponedjeljak, 17. novembra, zahvatiti cijelo područje zemlje.

Prema objavi FHMZ-a, očekuju se povremeno jaki do olujni udari vjetra, jačine između 50 i 70 kilometara na sat.

Kako navode iz Zavoda, očekuje se postupan pad intenziteta vjetra prema kraju dana,piše Depo

Građanima se preporučuje pojačan oprez, praćenje posljednjih meteoroloških izvještaja te priprema na moguća ometanja u svakodnevnim aktivnostima, posebno na otvorenom prostoru.

– Poduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI na prekid aktivnosti na otvorenom – poručuju iz FHMZ-a.

