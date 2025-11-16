‘Mobiteli više neće postojati, dolazi nova igračka’: Mnogima se neće dopasti novo ‘tehnološko čudo’

Nije prošlo ni dvadeset godina otkako su pametni telefoni postali svakodnevica, ali i zavisnost.

Međutim, direktor Mete, Mark Zuckerberg, predviđa da će ih ljudi uskoro zamijeniti novom „igračkom“ koja će preuzeti njihovu ulogu.

– To će se dogoditi već tokom 30-ih godina ovog vijeka – kazao je on te dodao:

– Doći će trenutak kada će vaš pametni telefon većinu vremena ostajati u džepu. Mislim da će se to desiti tokom 30-ih godina ovog vijeka.

Prema njegovim riječima, novo tehnološko čudo za mase bit će takozvane pametne naočare, prenosi Nova.rs.

Meta (koja nije jedina) razvija pametne naočare koje će moći da fotografišu, snimaju, puštaju muziku i video zapise, primaju i otvaraju mailove i poruke, prevode u realnom vremenu ono što vidimo, prikazuju rute i pravce do željenih lokacija u vidnom polju korisnika, prikazuju proširenu i virtuelnu stvarnost, pružaju informacije o objektima koje posmatramo, mjere srčani puls, krvni pritisak… i, naravno, bit će povezane sa vještačkom inteligencijom, što će dodatno proširiti mogućnosti njihove primjene.

Ako mislite da će za sve to biti potrebna neka svemirska kaciga ili glomazne naočare za virtuelnu stvarnost, griješite. Prema Zuckerbergovim najavama, to će biti naizgled potpuno obične naočare, nalik sunčanim naočarima.

– Dogodit će se isto što i sa računarima – kaže Zuckerberg.

Svi ih imamo kod kuće, ali uglavnom koristimo mobilne telefone. Slično bi se, kako predviđa, moglo dogoditi sa pametnim telefonima u narednim godinama.

