Zenička policija dobila još sedam terenskih vozila vrijednosti 660.000 KM

Uprava policije MUP-a ZDK bogatija je za sedam novih vozila marke Toyota, vrijednosti 659.000 KM. Danas je izvršena primopredaja te uručeni ključevi dva vozila za Policijsku upravu I u Zenici i jednog vozila za Specijalnu policijsku jedinicu. Preostala vozila bit će raspoređena po ostalim policijskim upravama u kantonu.

Ključeve vozila načelniku PU I u Zenici Mirsadu Muračeviću i komandiru Specijalne policijske jedinice Samiru Valentiću uručili su kantonalni premijer Nezir Pivić, ministar unutrašnjih poslova Emir Vračo i policijski komesar Admir Gazić.

Pored današnjih sedam vozila, u prethodne dvije godine, otkako je aktuelna Vlada na čelu kantona, nabavljeno je ukupno 39 novih vozila vrijednih 2,3 miliona KM.

– Danas još jednom potvrđujemo jasno opredjeljenje Vlade Zeničko-dobojskog kantona da kontinuirano jača kapacitete naše policije i stvara bolje uslove za njen rad. U protekle dvije godine nabavili smo ukupno 46 novih vozila, uključujući i ovih sedam koja danas predajemo u upotrebu, čime značajno unapređujemo mobilnost, spremnost i operativnu efikasnost policijskih struktura u svim dijelovima kantona – rekao je Pivić.

Naglašeno je da je sigurnost građana jedan od najviših prioriteta Vlade, te da modernizacija policije i ulaganje u opremu, infrastrukturu, obuku i ljudstvo neće stati.

Ministar unutrašnjih poslova ZDK-a Emir Vračo dodao je da sve aktivnosti Ministarstva i Vlade imaju cilj osigurati bolju opremljenost policije i omogućiti brži, efikasniji i kvalitetniji rad policijskih službenika.

