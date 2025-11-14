Švedski mediji o Italijanima u Sarajevu tokom opsade: “Pucanje u djecu je bilo najskuplje”

Pored međunarodnih medija, o ovom slučaju izvještavali su i švedski mediji, koji su detaljno prenijeli istragu i navode o “safarijima” u Sarajevu tokom 1990-ih.

“Italijani su plaćali velike svote kako bi putovali u Bosnu i ubijali civile. Pucanje u djecu je bilo najskuplje. Tužilac u Milanu pokrenuo je istragu o “safarijima u Sarajevo” tokom rata 1990-ih.

Između 1992. i 1996. godine, strani državljani plaćali su velike sume novca kako bi putovali u Bosnu i pucali na civile, prenose italijanski mediji. Prema Il Giornaletu, oko 200 Italijana učestvovalo je u onome što mediji nazivaju “ljudskim safarijima u Sarajevo”.

Tužilaštvo u Milanu sada istražuje grupu italijanskih “weekend-snajpera”, osoba koje su navodno plaćale srpske vojnike da učestvuju u opsadi Sarajeva i pucaju na ljude “za zabavu”.

Cjenovnik: više od pola miliona švedskih kruna za ubijanje djece, nešto manje za muškarce. Žene nisu mnogo koštale, a starije osobe su mogli ubiti besplatno, piše Il Giornale.

Cilj istrage u prvom stadiju je identifikacija Italijana koji su učestvovali u masakrima. Prema prikupljenim svjedočanstvima, uglavnom se radilo o “krajnje desničarskim ljubiteljima oružja” koji su se vikendom okupljali u Trstu, odakle su prevoženi u planine oko Sarajeva, gdje su plaćali bosansko-srpskog lidera Radovana Karadžića i njegove milicije kako bi pucali na civile u opkoljenom gradu. Karadžić je 2016. godine osuđen na 40 godina zatvora za genocid u Srebrenici,piše Radiosarajevo

Tokom opsade Sarajeva 1992.–1996. godine ubijeno je više od 10.000 ljudi.

Već 1995. godine, list Corriere della Sera izvještavao je o italijanskim snajperistima u Bosni, ali tada nije bilo dokaza za pokretanje zvanične istrage. Optužbe su ponovo dospjele u javnost u dokumentarcu “Sarajevo Safari” iz 2022. godine, koji prikazuje bogate strance koji su za velike svote učestvovali u masakrima”, piše Aftonbladeta.

Facebook komentari