Doktorica optužena za ugrožavanje zdravlja pacijentice nakon ugradnje filera je ministrica zdravstva ZDK

Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona je podiglo optužnicu protiv doktorice urgentne medicine iz Visokog A. S., a riječ je o trenutnoj ministrici zdravstva ZDK Aidi Salčinović.

Općinski sud u Visokom potvrdio je optužnicu zbog teškog narušavanja zdravlja pacijentice nakon nepropisnog ubrizgavanja dermalnih filera u junu 2021. godine.

Doktorica protiv koje je podignuta optužnica je Aida Salčinović, današnja ministrica zdravstva Zeničko-dobojskog kantona (od 2023. godine), koja je u to vrijeme 2021. godine radila kao doktorica urgentne medicine u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Optužnica tereti Salčinović da je zahvat izvela u prostoru koji nije bio medicinski pripremljen niti licenciran, bez propisanih uvjeta i bez pismenog pristanka pacijentice.

U optužnici se navodi i da je 14. juna 2021. godine u prostorijama toaleta izvršila aplikaciju filera te da su kod I. B. nastupile teške posljedice.

Nakon zahvata nastupile su teške i trajne posljedice po zdravlje oštećene, a što se detaljno i opisuje u optužnici.

