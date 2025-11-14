Meteorolozi objavili detaljnu prognozu za BiH za naredne dane: Evo kada je najavljen snijeg

Temperature zraka u 7 sati (°C): Sokolac -4; Livno -2; Bugojno, Sanski Most, Srebrenica 1; Drvar, Jajce, Prijedor, Zenica 2; Banja Luka, Bijeljina, Sarajevo, Tuzla 3; Doboj 4; Trebinje 6; Mostar 7; Bihać, Gradačac 9; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 948 hPa, za 4 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Vjetar slab uglavnom južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 14 do 20 °C. U Sarajevu pretežno sunčano. Dio prijepodneva u nižim dijelovima grada magla ili niska naoblaka. Dnevna temperatura zraka oko 13 °C.

U subotu sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magla i niske naoblaka. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, a dnevna od 12 do 18, ponegdje na sjeveru Bosne do 20 °C.

U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnosti. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, u sjevernim područjima Bosne do 12, a dnevna od 14 do 20, u sjevernim područjima Bosne do 22 °C.

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima u Hercegovini, zapadnim i ponegdje u centralnim područjima Bosne. U kasnim večernjim satima kiša na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Vjetar umjeren do pojačan sa jakim udarima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na sjeveru i jugo do 18, a dnevna od 12 do 18, na jugu i sjeveru do 23 °C.

U utorak oblačno vrijeme sa kišom. U centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne očekuje se prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadnu, u Hercegovini južni i jugoistočni. Tokom dana na jugu vjetar u postepenom skretanju na sjeverni. Temperatura zraka u Bosni između 2 i 8, a u Hercegovini od 10 do 16 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Novi.

Facebook komentari