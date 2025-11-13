BiH

Inspekcija naložila Kantonalnoj bolnici Zenica da preuzme embrione iz zatvorene klinike za oplodnju

4.0K  
Objavljeno prije 37 minuta

To je jedina javna zdravstvena ustanova koja posjeduje rješenje Federalnog ministarstva zdravstva o ispunjavanju uvjeta za potpomognutu oplodnju

Federalno ministarstvo zdravstva i Federalna uprava za inspekcijske poslove obavijestili su da svako u okviru svoje nadležnosti, poduzima sve potrebne mjere kako bi se osigurala adekvatna zaštita, zbrinjavanje i evidencija embrija i biološkog materijala iz prostora privatne zdravstvene ustanove „Northwestern Medical Center“ u Sarajevu koja je naprasno zatvorila vrata svojim pacijentima ostavljajući ih u panici.

– U skladu sa svojim nadležnostima, Federalna uprava za inspekcijske poslove naložila je Kantonalnoj bolnici Zenica – Odjelu za humanu reprodukciju, menopauzu i estetsku ginekološku endokrinologiju, da odmah preuzme biološki materijal i embrije koji se nalaze u prostorijama navedene privatne ustanove.

Posjeduje rješenje
Kantonalna bolnica Zenica je određena za preuzimanje biološkog materijala i embrija jer je jedina javna zdravstvena ustanova koja posjeduje rješenje Federalnog ministarstva zdravstva o ispunjavanju uvjeta za biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO).

Federalna uprava za inspekcijske poslove dodatno je naložila Kantonalnoj bolnici Zenica da izvrši transport biološkog materijala i embrija u skladu sa Smjernicama za liječenje neplodnosti, koje je donijela Komisija za primjenu postupaka BMPO Federalnog ministarstva zdravstva (imenovana na osnovu Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom) – kazali su iz Ministarstva zdravstva.

Po preuzimanju, biološki materijal i embriji bit će privremeno pohranjeni u karanten, u skladu s navedenim Smjernicama, do detaljnog pregleda materijala, embrija i prateće dokumentacije od strane embriologa.

– Nakon što se utvrdi usklađenost biološkog materijala i embrija sa izuzetom dokumentacijom, a u skladu sa Smjernicama za liječenje neplodnosti Komisije za primjenu postupaka BMPO Federalnog ministarstva zdravstva, pacijentima će biti izdate službene potvrde koje će omogućiti prijenos njihovog materijala u kliniku po vlastitom izboru, u kojoj žele nastaviti ili započeti postupak vantjelesne oplodnje.

Upućena molba
Federalno ministarstvo zdravstva upućuje molbu svim pacijentima da budu strpljivi i pokažu razumijevanje dok se svi postupci pregleda i zbrinjavanja biološkog materijala i embrija u potpunosti ne okončaju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon završetka navedenih aktivnosti, pacijenti će biti pojedinačno kontaktirani i obaviješteni o daljnjim koracima, za šta je u skladu s nalogom Federalne uprave za inspekcijske poslove, zadužena Bolnica u Zenici, u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH – dodaju iz Ministarstva zdravstva.

Federalno ministarstvo zdravstva će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti pratiti provođenje svih mjera i osigurati da se kompletan proces odvija u skladu sa stručnim i zakonskim propisima, s krajnjim ciljem zaštite prava i interesa pacijenata, te će pravovremeno obavještavati javnost o svim relevantnim informacijama i narednim koracima.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh