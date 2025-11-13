Inspekcija naložila Kantonalnoj bolnici Zenica da preuzme embrione iz zatvorene klinike za oplodnju

Federalno ministarstvo zdravstva i Federalna uprava za inspekcijske poslove obavijestili su da svako u okviru svoje nadležnosti, poduzima sve potrebne mjere kako bi se osigurala adekvatna zaštita, zbrinjavanje i evidencija embrija i biološkog materijala iz prostora privatne zdravstvene ustanove „Northwestern Medical Center“ u Sarajevu koja je naprasno zatvorila vrata svojim pacijentima ostavljajući ih u panici.

– U skladu sa svojim nadležnostima, Federalna uprava za inspekcijske poslove naložila je Kantonalnoj bolnici Zenica – Odjelu za humanu reprodukciju, menopauzu i estetsku ginekološku endokrinologiju, da odmah preuzme biološki materijal i embrije koji se nalaze u prostorijama navedene privatne ustanove.

Posjeduje rješenje

Kantonalna bolnica Zenica je određena za preuzimanje biološkog materijala i embrija jer je jedina javna zdravstvena ustanova koja posjeduje rješenje Federalnog ministarstva zdravstva o ispunjavanju uvjeta za biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO).

Federalna uprava za inspekcijske poslove dodatno je naložila Kantonalnoj bolnici Zenica da izvrši transport biološkog materijala i embrija u skladu sa Smjernicama za liječenje neplodnosti, koje je donijela Komisija za primjenu postupaka BMPO Federalnog ministarstva zdravstva (imenovana na osnovu Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom) – kazali su iz Ministarstva zdravstva.

Po preuzimanju, biološki materijal i embriji bit će privremeno pohranjeni u karanten, u skladu s navedenim Smjernicama, do detaljnog pregleda materijala, embrija i prateće dokumentacije od strane embriologa.

– Nakon što se utvrdi usklađenost biološkog materijala i embrija sa izuzetom dokumentacijom, a u skladu sa Smjernicama za liječenje neplodnosti Komisije za primjenu postupaka BMPO Federalnog ministarstva zdravstva, pacijentima će biti izdate službene potvrde koje će omogućiti prijenos njihovog materijala u kliniku po vlastitom izboru, u kojoj žele nastaviti ili započeti postupak vantjelesne oplodnje.

Upućena molba

Federalno ministarstvo zdravstva upućuje molbu svim pacijentima da budu strpljivi i pokažu razumijevanje dok se svi postupci pregleda i zbrinjavanja biološkog materijala i embrija u potpunosti ne okončaju.

Nakon završetka navedenih aktivnosti, pacijenti će biti pojedinačno kontaktirani i obaviješteni o daljnjim koracima, za šta je u skladu s nalogom Federalne uprave za inspekcijske poslove, zadužena Bolnica u Zenici, u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH – dodaju iz Ministarstva zdravstva.

Federalno ministarstvo zdravstva će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti pratiti provođenje svih mjera i osigurati da se kompletan proces odvija u skladu sa stručnim i zakonskim propisima, s krajnjim ciljem zaštite prava i interesa pacijenata, te će pravovremeno obavještavati javnost o svim relevantnim informacijama i narednim koracima.

