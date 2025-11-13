Alarmantni podaci za Sarajevo: Zrak na više lokacija jako zagađen, izdate preporuke za građane

Podatke od četvrtka, 13. novembra, objavio je Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Vrijednost indeksa izračunata je na osnovu najveće vrijednosti koncentracije polutanata i to: PM 10 i PM 2.5 u posljednja 24 sata, dušikovog oksida, ozona i sumporovog oksida, a prema metodologiji indeksa kvaliteta zraka izdatoj od FHMZ BiH.

Na mobilnoj stanici, zabilježena je vrijednost od PM 2.5, dok je indeks zagađenosti označen kao jako zagađen. Isto je i na mjernoj stanici Otoka.

Na Bjelavama, zabilježena je koncentracija PM 2.5 sa umjereno zagađenim zrakom.

U Ilijašu, mjerna stanica je zabilježila PM 10, sa zagađenim zrakom.

Na svim ostalim mjernim stanicama – Ilidža, Vogošća i Hadžići – zabilježen je PM 2.5, a zrak je zagađen.

U saopćenju navode da je stalna preporuka građanima je da prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku i vremenskoj prognozi, prenosi N1.

Facebook komentari