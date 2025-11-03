U toku sjednica Vijeća ministara BiH: Raspravlja se o izmjenama Zakona o radu u institucijama BiH

U toku je sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na kojoj se razmatra Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH.

Predviđeno je i razmatranje novog teksta Prijedloga srednjoročnog programa rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 2026 – 2028. godine.

Trebao bi biti razmatran i Nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učestvovanju BiH u Programu za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) Evropskog socijalnog fonda plus (ESF+).

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Prijedlog programa javnih investicija/Razvojno-investicionog programa institucija BiH 2026 – 2028., kao i Prijedlog plana aktivnosti za izradu Programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za period 2026. – 2028. godine.

