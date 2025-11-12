Danas sunčano, na jugu do 18°C: Objavljena i prognoza do nedjelje – stiže promjena vremena

Temperature zraka izmjerene u 7 sati (°C): Drvar -4; Livno -2; Bihać -1; Bugojno i Sokolac 0; Bjelašnica, Sanski Most, Srebrenica i Tuzla 1; Banja Luka, Doboj, Jajce i Prijedor 3; Bijeljina, Sarajevo i Zvornik 5; Zenica 6; Mostar i Trebinje 7°C.

Bioprognoza: Očekuju se povoljne biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Tokom dana će preovladavati sunčano i stabilno vrijeme, što će pozitivno djelovati na opće raspoloženje i radnu sposobnost većine populacije.

Prije podne, u kotlinama Bosne i duž riječnih tokova, moguća je pojava magle i niske naoblake, što kod meteoropata i hroničnih bolesnika može uzrokovati blagu iscrpljenost, glavobolju ili slabiju koncentraciju. U ostatku dana, uz više sunčanih intervala i slab vjetar promjenljivog smjera, opće meteorološke prilike biće povoljne i bez značajnijih oscilacija. Preporučuje se boravak na otvorenom u sunčanom dijelu dana, uz adekvatnu zaštitu od jutarnje svježine u područjima sa maglom.

Danas u većem dijelu zemlje sunčano. Prije podne na sjeveru Bosne i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima će biti niske oblačnosti ili magle. Vjetar je slab promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. U Sarajevu pretežno sunčano. U kotlinskom dijelu grada dio prijepodneva magla i niska oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 13°C.

U četvrtak sunčano u većem dijelu zemlje. Dio prijepodneva po kotlinama u centralnim i istočnim područjima i na sjeveru zemlje biće niske oblačnosti ili magle. Vjetar je slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 5°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 18°C.

U petak pretežno sunčano u većem dijelu zemlje. Dio prijepodneva po kotlinama u centralnim i istočnim područjima i na krajnjem sjeveru zemlje biće magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18°C.

U subotu dio prijepodneva po kotlinama u centralnim i istočnim područjima i na krajnjem sjeveru zemlje biće niske oblačnosti ili magle. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa zapada. Vjetar je slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17°C.

U nedjelju pretežno oblačno na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne mala do umjerena oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Radiosarajevo.ba

Facebook komentari