Ovo je Jasmin Ponjević koji je izazvao nesreću u Kladuši: Nakon svega njegov sin pokušao automobilom ubiti ljude koji su mu udarili oca

Objavljeno prije 2 sata

U mjestu Trnovi kod Velike Kladuše Jasmin Ponjević vožnjom pri velikoj brzini i prelaskom u drugu traku je izazvao saobraćajnu nesreću nakon koje je nastao haos.

On je zaustavio vozilo pored ceste i izašao iz vozila da se fizički obračuna s okupljenima, a nakon što je dobio udarac i pao na pod, njegov maloljetni sin, koji je bio suvozač, je sjeo za volan i odlučio da pregazi okupljene.

Kvalifikacija će najvjerovatnije ići u smjeru pokušaja ubistva.

Prilikom nemilog događaja jedna osoba je povrijeđena.

– Događaj je evidentiran, policija vrši uviđajne radnje i dva lica su lišena slobode. Više informacija ne mogu reći, jer je jedna od osoba koje su lišene slobode maloljetna – kazao je portparol MUP-a USK Abdulah Keranović za “Avaz“.


