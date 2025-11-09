BH Meteo najavljuje promjenu vremena: Stiže južina, a možda i snijeg u BiH

Prema njihovim najnovijim objavama, oko početka i početkom treće dekade novembra očekuje se izraženija promjena vremena.

“Prema trenutnim prognozama, to bi bila dominantno južina uz pojačan jugo i obilne padavine na jugu i zapadu naše zemlje. Ali, ako nas malo posluži sreća, možda padne i prvi snijeg”, poručili su iz BH Meteo.

Nakon stabilnog i natprosječno toplog perioda za ovo doba godine, nova promjena mogla bi označiti početak prave kasnojesenje atmosfere, s mogućnošću da viši predjeli BiH konačno zabijele, prenosi Radiosarajevo.

