U Mostaru obilježena 32. godišnjica barbarskog rušenja Starog mosta

Uz zvuk sirene za opću opasnost, spuštanje ljiljana i skokom bez aplauza koji je izveo mladi Emel Tiro danas je obilježena 32. godišnjica barbarskog rušenja Starog mosta u Mostaru.

Bjesomučno granatiranje tog monumenta izuzetne arhitektonske ljepote s položaja HVO-a otpočelo je dan ranije, 8.novembra.

Kameni luk koji je do tada više od četiri stoljeća povezivao dvije obale Mostara i rijeke Neretve srušen je na današnji dan 1993. godine tačno u 10,16 sati.

Obilježavanju ove tužne godišnjice prisustvovali su brojni građani Mostara, među kojima i najmlađi – učenici osnovnih škola, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Grada Mostara i Hercegovačko – neretvanskog kantona, sportskih klubova, kao i nevladinih organizacija.

Predsjedavajući Skupštine HNK, Džafer Alić kazao je da je ovaj dan bolni podsjetnik na anticivilizacijski čin počinjen ljudskom rukom radi određenih viših ciljeva.

– Stari most se uzdigao ponovo, a historija će suditi svima koji traže opravdanje za razaranje. Ovo je pouka da se svi , kao što se Stari most podigao, moramo pokrenuti dalje i graditi društvo istinskih i pravih vrijednosti – kazao je Alić.

Obilježavanje godišnjice rušenja Starog mosta tradicionalno se održava u organizaciji Kluba skakača u vodu “Mostari”.

– To je najmanje što možemo učiniti. Emocije su i danas nakon toliko godina svježe… Raduje me da je danas ovdje veliki broj naših najmlađih, da se kultura sjećanja njeguje, uz poruku da se nikad i nigdje više ovakvo zlo ne dogodi – kazao je jedan od članova Kluba, Mustafa Hadžajlić.

