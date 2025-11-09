Gdje će građani BiH putovati za Novu godinu i koliko to košta to ‘veselje’?

Brojni građani Bosne i Hercegovine ove godine planiraju da novogodišnje praznike provedu putujući – i to ne samo u regionu, već i na atraktivnim svjetskim destinacijama.

Prema informacijama turističkih agencija, interesovanje je veće nego prošle godine, a mnogi su svoje aranžmane rezervisali i mjesecima unaprijed, piše BiznisInfo.ba.

Iz agencije Relax Tours poručuju da su najtraženije destinacije za doček 2026. godine Andaluzija, Dubai, Istanbul, Maroko, kao i Dubrovnik i Jadranska obala, koji su tradicionalno među favoritima bh. putnika.

– Interesovanje za navedene destinacije toliko je veliko da se pojedina putovanja popunjavaju i do dva mjeseca unaprijed – kazali su iz agencije za BiznisInfo.ba.

U odnosu na prošlu godinu, Relax Tours bilježi blagi porast broja putnika, a posebno ih raduje činjenica da se “veliki broj klijenata odlučuje na više putovanja godišnje, što pokazuje njihovo zadovoljstvo i povjerenje u naš rad”.

Kada je riječ o cijenama, u ponudi se nalaze aranžmani od oko 500 KM pa do 2.500 KM i više, zavisno od destinacije, dužine boravka i kategorije smještaja.

– Iako su globalno prisutna blaga povećanja cijena, uspjeli smo zadržati gotovo iste cijene kao prošle godine, uz minimalna poskupljenja, vodeći računa da ponudimo najbolji odnos cijene i kvaliteta – ističu iz Relax Toursa.

Ove godine posebno se izdvajaju Maroko i Kuba, koje su iznenadile velikom potražnjom.

– Maroko smo uvrstili u ponudu za Novu godinu, dok će Kuba biti aktuelna u januaru – kažu iz agencije, uz napomenu da su aranžmani za Dubai, Maroko i Istanbul još uvijek dostupni, ali se mjesta brzo popunjavaju.

Iz agencije SolAzur ističu da su među njihovim putnicima ove godine najpopularnije evropske prijestolnice: Prag, Rim, Budimpešta, Venecija, Pariz i Istanbul.

– Ovi gradovi već tradicionalno privlače veliki broj putnika zahvaljujući bogatom novogodišnjem programu, prelijepoj atmosferi i povoljnim aranžmanima – navode iz agencije za BiznisInfo.ba.

I oni bilježe porast interesovanja u odnosu na prošlu godinu.

– Građani sve više planiraju putovanja unaprijed i pokazuju želju da praznike provedu izvan zemlje, što ukazuje na rast optimizma i veću spremnost na putovanja – ističu.

Cijene za novogodišnje aranžmane, prema podacima SolAzura, kreću se od 300 do 1.000 KM, zavisno od destinacije, načina putovanja i trajanja boravka. Prosječan budžet za avio aranžmane iznosi od 800 do 1.000 KM, dok bus aranžmani koštaju između 300 i 700 KM.

– U odnosu na prošlu godinu nije bilo značajnijih promjena u cijenama, one su uglavnom stabilne, uz manja odstupanja zavisno od termina i dostupnosti smještaja – pojašnjavaju.

Slobodnih mjesta još uvijek ima, ali interesovanje je izuzetno veliko.

– Bukiranja obično započinju i do tri mjeseca ranije, a većina putnika aranžmane rezerviše otprilike 15 do 20 dana prije polaska. Savjetujemo da se putovanja planiraju što ranije, kako bi se osigurao najbolji izbor destinacija i cijena – poručuju iz SolAzura.

Obje agencije ističu da su putnici sve spremniji da novogodišnje praznike pretvore u posebno iskustvo, bilo da se radi o kratkom bijegu u neki evropski grad ili egzotičnom putovanju na drugi kontinent.

– Na osnovu broja rezervacija koje svakodnevno primamo, jasno vidimo da su mnogi putnici odlučili svoje novogodišnje praznike provesti van granica BiH, što potvrđuje sve veće interesovanje za putovanja i potrebu da se kraj godine obilježi posebnim iskustvom – zaključuju iz Relax Toursa.

