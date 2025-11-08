Glavni odbor SDA: Zahtijevamo brzu istragu za slučaj stradalih u Tuzli, tražimo od Šmita da izmijeni Izborni zakon

Sjednica Glavnog odbora SDA, na kojoj je razmatrana aktuelna situacija u Bosni i Hercegovini, održana je danas u Sarajevu.

Usvojeno je nekoliko zaključaka koje prenosimo u cijelosti.

1. Glavni odbor SDA upućuje izraze saučešća porodicama svih stradalih u požaru koji je zahvatio Dom penzionera u Tuzli. Od istražnih organa zahtijevamo provođenje brze i temeljite istrage kojom će se utvrditi odgovornost za ovu tragičnu nesreću i u skladu sa nalazima istrage poduzeti odgovarajuće zakonske mjere.

2. Glavni odbor SDA pozdravlja odluku Ustavnog suda BiH kojom je konačno potvrđena presuda protiv Milorada Dodika kojom mu je zabranjeno obavljanje službene dužnosti u bilo kojem pravnom licu u narednih šest godina. Od institucija Bosne i Hercegovine tražimo striktno provođenje presude Suda BiH i dosljednu implementaciju pravnih posljedica koje iz nje proizilaze. To podrazumijeva da, uz funkciju predsjednika entiteta RS s koje je već razriješen, Dodik po sudskoj presudi ne može biti ni predsjednik SNSD-a. Pravosudne institucije BiH su dužne u skladu sa Krivičnim zakonom BiH sankcionisati sve one koji budu opstruirali provođenje sudske presude.

Program 5+2

3. Ured visokog predstavnika (OHR), sa svim ovlastima, mora ostati dijelom sistema Bosne i Hercegovine sve dok se ne ispune uvjeti iz Programa 5+2 i ne kreiraju efikasni domaći mehanizmi koji će zamijeniti ulogu Visokog predstavnika.

Upozoravamo Vijeće za implementaciju mira da bi prerano ukidanje ovlasti koje ima OHR ohrabrilo antidržavne politike, urušilo Dejtonski sporazum i ugrozilo stabilnost.

4. Glavni odbor SDA daje punu podršku rukovodstvu SDA u namjeri da u parlamentarnu proceduru uputi zakon o proporcionalnoj zastupljenosti, što je obaveza predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom, odnosno Ustavom Bosne i Hercegovine. Diskriminaciji su posebno izloženi Bošnjaci i Hrvati u entitetu RS, te Bošnjaci u dijelovima Federacije u kojima vlada HDZ, čemu najslikovitije svjedoče primjeri poput Stoca i Čapljine.

5. Najoštrije osuđujemo istupe zvaničnika iz entiteta RS, koji namjeru da se osiguraju Ustavom zagarantovana prava Bošnjaka pokušavaju predstaviti kao “ugrožavanje hrišćana od strane muslimana”. Riječ je o islamofobičnim istupima gotovo identičnim velikosrpskoj propagandi koja je bila uvod u agresiju na BiH, a kojima ćemo se znati suprotstaviti.

6. Ni 30 godina nakon počinjenog genocida nad Bošnjacima “Zaštićene zone UN Srebrenica” i etničkog čišćenja, nisu eliminisani rezultati i posljedice koje su iz toga proizašle. Unatoč pravosnažnim presudama Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i rezolucijama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, intenzivirano je negiranje genocida i veličanje presuđenih ratnih zločinaca, a vlasti entiteta RS nad povratnicima provode sistemsku diskriminaciju. Svi međunarodni i domaći faktori imaju trajnu obavezu da poduzimaju aktivnosti da se ovakvo stanje promijeni i u najvećoj mogućoj mjeri ublaže posljedice genocida i entičkog čišćenja.

Pravo na bosanski jezik

S tim u vezi, SDA poziva visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu (Christiana Schmidta) da u skladu sa svojim mandatom donese odluku o izmjeni Izbornog zakona BiH na način da se preživjelima, potomcima žrtava genocida i žrtvama etničkog progona omogući pravo glasa u općinama prebivališta iz 1991.godine.

Ovo uključuje i posebna izborna pravila za Srebrenicu.

Od vlasti u entitetu RS zahtijevamo potpunu implementaciju člana 97. Ustava entiteta RS i osiguravanje zapošljavanja Bošnjaka i Hrvata u skladu s tom odredbom, te da osiguraju ustavno pravo Bošnjacima na svoj maternji bosanski jezik. Ukoliko nastave kršiti Ustav RS, od Visokog predstavnika tražimo da u skladu sa svojim mandatom donese potrebne odluke.

