CIK BiH odgovorio sudovima da nije nadležan za promjenu podataka u registru političkih organizacija

Centralna izborna komisija (CIK) BiH danas je uputila pisani odgovor Osnovnom sudu u Banja Luci i Sudu BiH u kojem navodi da CIK BiH ostaje posvećen vršenju svojih zakonom propisanih ovlašćenja i dužnosti u pogledu promjene podataka u registru političkih organizacija a koji se odnosi na SNSD, piše Fena.

Službena dužnost

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nema zakonom utvrđenu obavezu, odgovornost niti ovlaštenje za pokretanje navedenog postupka, jer njega u smislu navedenih odredbi pokreće sud po službenoj dužnosti ili na prijedlog osnovnog javnog tužilaštva.

Naime, u odgovoru Osnovnom sudu u Banja Luci i Sudu BiH CIK podsjeća na odredbe Zakona o političkim organizacijama („Službeni glasnik RS“ br. 15/96 i 17/02), u kojem je odredbom člana 26. propisano da će se političkoj organizaciji, odnosno njenom unutrašnjem organizacionom obliku zabraniti rad ako djeluje radi ostvarivanja ciljeva iz člana 4. ovog zakona ili vrši djelatnost na način koji nije u skladu sa Zakonom, statutom i ciljevima radi kojih je osnovana ili utvrđenom programskom orjentacijom političke organizacije. Rešenje o zabrani rada političke organizacije donosi registarski sud.

Pokretanje postupka

Odredbom člana 27. istog Zakona propisano je da sud kod koga je organizacija registrovana pokreće postupak za zabranu rada političke organizacije po službenoj dužnosti ili na prijedlog osnovnog javnog tužioca.

– Dopisivanje pravosudnih organa preko Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine urušava povjerenje javnosti u pravosuđe i vladavinu prava. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će o navedenom obavijestiti Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine, cijeneći da su sve institucije u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti dužne vršiti zakonom propisane nadležnosti – poručeno je iz CIK-a BiH, piše Fena.

