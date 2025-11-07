Pravda za ćevap: Podrška zaštiti ‘Sarajevskih ćevapa’ na nivou Evropske unije

Službenici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dr. sci. Dragan Brenjo i Maida Mujkić održali su radni sastanak s predstavnicima Udruženja sarajevskih ćevabdžija na kojem se razgovaralo o postupku zaštite prehrambenog proizvoda “Sarajevski ćevapi/Sarajevski ćevapčići” na razini Europske unije.

Naime, za prehrambeni proizvod Sarajevski ćevapi/Sarajevski ćevapčići registrirana je zaštićena oznaka geografskog porijekla na nacionalnoj razini, nakon čega su se, u skladu s odredbama Pravilnika o sistemima kvalitete za prehrambene proizvode („Službeni glasnik BiH broj, 90/18), stekli uvjeti za podnošenje zahtjeva za registraciju zaštićene oznake geografskog porijekla na razini Europske unije.

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine koja isti dostavlja Europskoj komisiji, priopćeno je u četvrtak iz te agencije.

“Sarajevski ćevapi”/”Sarajevski ćevapčići” proizvode se na ograničenom teritorijalnom području Bosne i Hercegovine koje uključuje administrativno područje Sarajevskog kantona, i njihova zaštita se temelji na njihovom ugledu i dugoj tradiciji proizvodnje.

Bosna i Hercegovina je trenutačno prva zemlja u procesu pristupanja Europskoj uniji iz naše regije koja ima prehrambeni proizvod upisan u registar oznaka geografskog porijekla (Livanjski sir), dok su u postupku registracije oznake porijekla još dva prehrambena proizvoda (Ekstra djevičansko maslinovo ulje Hercegovine i Gatački kajmak iz mješine).

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pružit će svu neophodnu stručnu i tehničku podršku Udruženju sarajevskih ćevabdžija u nastojanju registracije oznake geografskog porijekla za prehrambeni proizvod “Sarajevski ćevapi”/”Sarajevski ćevapčići” na razini Europske unije, kaže se u priopćenju.

