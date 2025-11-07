BiH

Pravda za ćevap: Podrška zaštiti ‘Sarajevskih ćevapa’ na nivou Evropske unije

3.9K  
Objavljeno prije 40 minuta

Za Sarajevske ćevape registrovana je zaštićena oznaka geografskog porijekla na nacionalnom nivou te su se stekli uslovi za podnošenje zahtjeva za registraciju i na nivou EU

Službenici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dr. sci. Dragan Brenjo i Maida Mujkić održali su radni sastanak s predstavnicima Udruženja sarajevskih ćevabdžija na kojem se razgovaralo o postupku zaštite prehrambenog proizvoda “Sarajevski ćevapi/Sarajevski ćevapčići” na razini Europske unije.

Naime, za prehrambeni proizvod Sarajevski ćevapi/Sarajevski ćevapčići registrirana je zaštićena oznaka geografskog porijekla na nacionalnoj razini, nakon čega su se, u skladu s odredbama Pravilnika o sistemima kvalitete za prehrambene proizvode („Službeni glasnik BiH broj, 90/18), stekli uvjeti za podnošenje zahtjeva za registraciju zaštićene oznake geografskog porijekla na razini Europske unije.

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine koja isti dostavlja Europskoj komisiji, priopćeno je u četvrtak iz te agencije.

“Sarajevski ćevapi”/”Sarajevski ćevapčići” proizvode se na ograničenom teritorijalnom području Bosne i Hercegovine koje uključuje administrativno područje Sarajevskog kantona, i njihova zaštita se temelji na njihovom ugledu i dugoj tradiciji proizvodnje.

Bosna i Hercegovina je trenutačno prva zemlja u procesu pristupanja Europskoj uniji iz naše regije koja ima prehrambeni proizvod upisan u registar oznaka geografskog porijekla (Livanjski sir), dok su u postupku registracije oznake porijekla još dva prehrambena proizvoda (Ekstra djevičansko maslinovo ulje Hercegovine i Gatački kajmak iz mješine).

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pružit će svu neophodnu stručnu i tehničku podršku Udruženju sarajevskih ćevabdžija u nastojanju registracije oznake geografskog porijekla za prehrambeni proizvod “Sarajevski ćevapi”/”Sarajevski ćevapčići” na razini Europske unije, kaže se u priopćenju.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh