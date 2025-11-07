Online prijava, ali offline realnost: Ogromne gužve za preuzimanje zdravstvenih knjižica

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZZO KS) od 22. septembra omogućio je osiguranicima da istekle elektronske zdravstvene knjižice zamijene novim putem online zahtjeva, uz samo jedan odlazak na šalter.

Putem portala www.kzzosa.ba potrebno je podnijeti eZahtjev unošenjem broja osiguranika i broja kartice. Nakon registracije korisnik dobija jedinstveni kod kojim može pratiti status podnesenog zahtjeva i provjeriti trenutno stanje osiguranja.

Status se može provjeriti unosom tog koda, ali i putem broja osiguranika i kartice. Na šalter je potrebno doći samo jednom – prilikom preuzimanja nove legitimacije.

Iz Zavoda su istakli da su prednosti ove usluge jednostavnost, transparentnost i efikasnost.

U praksi je sve što su naveli zaista tako. No, kada je vaša zdravstvena knjižica gotova, i kada odete da je podignete dočekaju vas, kako reče jedan čitalac, nenormalne gužve.

– Pa red je već na ulazu, kazao nam je naš sagovornik.

On je poslao i fotografiju iz Zavoda na Socijalnom, i red koji ga je dočekao. I zaista počinje na ulazu, pa se ‘penje’ uz stepenice i vodi do sale u kojoj se izdaju nove elektronske zdravstvene knjižice.

