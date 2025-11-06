Slijedi promjena vremena: Prvi val padavina u subotu, a drugi val …

Kako piše portal BHMeteo.ba, već sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uglavnom bez sunčanih perioda. Na zapadu i jugozapadu bit će više sunčanog vremena.

“Za vikend pretežno oblačno vrijeme. Prvi val padavina od jutarnjih sati subote će postepeno zahvatiti južne, jugoistočne, istočne te djelimično sjeveroistočne i centralne dijelove. Kiša, a na višim planinama susnježica i snijeg. Padavine će do subote navečer prestati posvuda, pa će tako noć na nedjelju biti pretežno oblačna, lokalno maglovita i suha”, navodi se u prognozi vremena.

Drugi val padavina krenut će sa juga od nedjelje poslijepodne. U nedjelju navečer i u noći na ponedjeljak kiša će zahvatiti sve dijelove zemlje, lokalno i nešto intenzivnija. Postepen prestanak padavina od ponedjeljka poslijepodne i navečer.

Do ponedjeljka navečer prema trenutnim prognozama najviše padavina bi bilo na jugu, jugoistoku i istoku – u prosjeku 10-30 mm. U ostatku zemlje padavine uglavnom do oko 10 mm, najmanje padavina na sjeverozapadu.

Usljed povećane oblačnosti i povremenih padavina hladnije vrijeme u narednim danima. Dnevna temperatura 6 do 12, na jugu do 16 °C. Jutra za vikend malo toplija, ali i dalje većinom prohladno i hladno. Sutra ujutro još lokalno mraz.

Od utorka pa do petka stabilnije vrijeme i nešto više sunčanog vremena, a od subote moguće da će krenuti južina uz zatopljenje, pojačan jugo i povremene lokalne padavine, piše BHMeteo.ba.

Facebook komentari