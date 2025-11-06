BiH

Slijedi promjena vremena: Prvi val padavina u subotu, a drugi val …

Objavljeno prije 17 minuta

Danas u Bosni i Hercegovini prevladava uglavnom sunčano vrijeme bez naoblake, ali prema najavama meteorologa slijedi velika promjena.

Kako piše portal BHMeteo.ba, već sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uglavnom bez sunčanih perioda. Na zapadu i jugozapadu bit će više sunčanog vremena.

“Za vikend pretežno oblačno vrijeme. Prvi val padavina od jutarnjih sati subote će postepeno zahvatiti južne, jugoistočne, istočne te djelimično sjeveroistočne i centralne dijelove. Kiša, a na višim planinama susnježica i snijeg. Padavine će do subote navečer prestati posvuda, pa će tako noć na nedjelju biti pretežno oblačna, lokalno maglovita i suha”, navodi se u prognozi vremena.

Drugi val padavina krenut će sa juga od nedjelje poslijepodne. U nedjelju navečer i u noći na ponedjeljak kiša će zahvatiti sve dijelove zemlje, lokalno i nešto intenzivnija. Postepen prestanak padavina od ponedjeljka poslijepodne i navečer.

Do ponedjeljka navečer prema trenutnim prognozama najviše padavina bi bilo na jugu, jugoistoku i istoku – u prosjeku 10-30 mm. U ostatku zemlje padavine uglavnom do oko 10 mm, najmanje padavina na sjeverozapadu.

Usljed povećane oblačnosti i povremenih padavina hladnije vrijeme u narednim danima. Dnevna temperatura 6 do 12, na jugu do 16 °C. Jutra za vikend malo toplija, ali i dalje većinom prohladno i hladno. Sutra ujutro još lokalno mraz.

Od utorka pa do petka stabilnije vrijeme i nešto više sunčanog vremena, a od subote moguće da će krenuti južina uz zatopljenje, pojačan jugo i povremene lokalne padavine, piše BHMeteo.ba.


