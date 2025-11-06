STIŽE POGORŠANJE – Od ovog dana pljuštat će u cijeloj BiH: Pogledajte gdje će biti snijega

Od jutarnjih sati subote stiže jače naoblačenje u cijeloj zemlji, tako da će vikend proteći u znaku pretežno oblačnog vremena u cijeloj zemlji, piše Senzacija.

I danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.

Kako prognoziraju meteorolozi sa stranice BH Meteo, jutro će biti većinom hladno uz mraz, a po kotlinama uz maglu ili nisku oblačnost.

Sutra dolazi do promjene, te se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Magla ili niska oblačnost se lokalno na sjeveru i sjeverozapadu može zadržati čitav dan.

Od jutarnjih sati subote stiže jače naoblačenje u cijeloj zemlji, tako da će vikend proteći u znaku pretežno oblačnog vremena u cijeloj zemlji.

Kiša u početku samo lokalno, uglavnom na jugu i jugoistoku, a od večernjih sati nedjelje (09.11.) i u toku ponedjeljka (10.11.) kiše će biti u cijeloj zemlji. U ponedjeljak na višim planinama moguće i malo snijega. Prestanak padavina u večernjim satima ponedjeljka – stoji u objavi BH Meteo.

Facebook komentari