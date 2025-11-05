BH Meteo objavio prognozu za naredne dane: Stiže jače naoblačenje, kiša, a moguće i malo snijega

Dodali su kako nas u petak, 7. novembra, očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Magla ili niska oblačnost se lokalno na sjeveru i sjeverozapadu može zadržati čitav dan.

“Od jutarnjih sati subote (8. novembar) jače naoblačenje u cijeloj zemlji, tako da će vikend proteći u znaku pretežno oblačnog vremena u cijeloj zemlji. Kiša u početku samo lokalno, uglavnom na jugu i jugoistoku, a od večernjih sati nedjelje (9. novembar) i u toku ponedjeljka (10. novembar) kiše će biti u cijeloj zemlji. U ponedjeljak na višim planinama moguće i malo snijega. Prestanak padavina u večernjim satima ponedjeljka.

Vjetar narednih dana slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura u naredna dva dana -2 do 4, na jugu do 6 °C. Dnevna temperatura 7 do 14, na jugu do 18 °C.

Za vikend nešto niže temperature tokom dana, ali većinom malo toplije ujutro usljed povećane oblačnosti”, poručili su na Facebook stranici BH Meteo, prenosi Radiosarajevo.

