Sablasna tišina ispred Doma penzionera nakon stravičnog požara u Tuzli: Zapaljene svijeće za 12 žrtava

Ispred Doma penzionera u Tuzli vlada sablasna tišina nakon stravičnog požara koji se dogodio sinoć nešto prije 21 sat.

Muk. Ulice gotovo prazne. Na terenu se večeras nalaze brojni novinari, fotoreporteri i snimatelji, koji izvještavaju s mjesta tragedije.

U požaru koji je sinoć zahvatio Dom, prema posljednjim informacijama smrtno je stradalo 12 osoba, a više od 30 ih je povrijeđeno.

Večeras su ispred Doma zapaljene svijeće za 12 žrtava.

Još uvijek nije poznato na koji način je došlo do požara, a istraga je još uvijek u toku. Više informacija će biti poznato u narednim danima.

