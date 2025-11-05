Bingo skočio na listi najvećih kompanija jugoistočne Evrope

Kompanija Bingo značajno je popravila svoj položaj na listi 100 najvećih kompanija jugoistočne Evrope, koju objavljuje ugledna regionalna analitička kuća SeeNews, piše BiznisInfo.ba.

Prema novom izvještaju objavljenom danas, Bingo je zauzeo 74. mjesto među najvećim kompanijama regije, što predstavlja veliki napredak u odnosu na prošlu godinu kada je bio na 89. poziciji.

Na listi se, kao i ranije, nalazi samo jedna kompanija iz Bosne i Hercegovine – upravo tuzlanski maloprodajni gigant.

Veliki rast prihoda

Lista obuhvata kompanije iz država bivše Jugoslavije, te Albanije, Bugarske, Rumunije i Moldavije, a poredak se formira prema ukupnim prihodima ostvarenim u prethodnoj godini.

Bingo je u 2024. ostvario prihode od 1,11 milijardi eura, što je rast od 11,96 posto u odnosu na godinu ranije, kada su iznosili 996 miliona eura.

Rumunija dominira, OMV Petrom ostaje lider

Najveća kompanija u jugoistočnoj Evropi i ove godine je OMV Petrom SA iz Rumunije, s prihodima od 6,72 milijarde eura, iako je zabilježila pad od −13,17 posto.

Rumunske firme inače dominiraju vrhom liste – čak četiri od prvih pet kompanija dolaze iz te zemlje

Ovo je Top 10 najvećih kompanija regiona prema prihodu:

OMV Petrom Rumunija – 6,7 milijardi eura

Automobile-Dacia Rumunija – 5,6 milijardi eura

Lidl Rumunija – 4,9 milijardi eura

OMV Petrom Marketing Rumunija – 4,9 milijardu eura

Lukoil Bugarska – 4,6 milijardi eura

Petrol Slovenija – 4,6 milijardi eura

Aurubis Bugarska – 4,4 milijardi eura

Kaufland Rumunija – 3,9 milijardi eura

Elektroprivreda Srbije – 3,9 milijardi eura

Ford Otosan Rumunija – 3,8 milijardi eura

Trgovina i energija predvode

Kao i prethodnih godina, listom dominiraju energetske kompanije i maloprodajni lanci, što pokazuje da su upravo ta dva sektora i dalje ključni pokretači ekonomije jugoistočne Evrope.

U tom kontekstu, plasman Binga među 100 najvećih u regiji predstavlja izuzetan uspjeh za Bosnu i Hercegovinu, ali i dokaz da domaće kompanije mogu konkurisati najvećim evropskim sistemima.

