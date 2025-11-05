Meteorolozi objavili kakve nas vremenske prilike očekuju u narednim danima

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica, Sokolac -3; Drvar, Livno -2; Bugojno -1; Banja Luka, Bihać, Sarajevo, Tuzla 0; Jajce, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica, Zenica 1; Bijeljina, Doboj 2; Trebinje 9; Mostar 10; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 952 hPa, za 8 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19 °C.

U Sarajevu prije podne magla i niska naoblaka. Poslije podne sunčanije. Dnevna temperatura oko 11 °C.

Sutra sunčano. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 20 °C.

U petak 07.11.2025., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove dugotrajna magla ili niska naoblaka. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 19 °C.

U subotu 08.11.2025., u većem dijelu Bosne će preovladavati magla ili niska nablaka. Na jugu i jugozapadu zemlje jutro pretežno sunčano. Tokom dana jače naoblačenje praćeno kišom sa juga, koje će se postepeno proširiti na veći dio zemlje. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 9 do 15, na jugu do 18 °C.

U nedjelju 09.11.2025., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satim, dio prijepodneva i u kasnim večernjm satima kiša uglavnom u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 °C, saopćeno je iz FHMZ BiH, prenosi n1.

