Vijeće ministara BiH usvojilo nacrt budžeta: Državni službenici će dobiti po 1.000 KM jednokratne pomoći

Vijeće ministara danas je usvojilo nacrt budžeta koji je predložilo Ministarstvo finansija.

U sklopu ovog prijedloga naći će se i odredba da se uposlenicima u državnim institucijama isplati po 1.000 KM jednokratne pomoći.

To je prijedlog iza kojeg je stajao ministar finansija Srđan Amidžić, dok su ranije iz dvije trojke tražili da se isplati po 1.800 KM.

Također, obezbijeđen je i novac za nabavku novih tehnologija za izbore 2026. godine,pišeAvaz

Usvojen je i zaključak da jednokratna pomoć za budžet u narednoj godini iznosi 1.200 KM.

Procedura je takva da ga prvo treba odobriti Predsjedništvo BiH, a onda i oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Za razliku od prijedloga Predsjedništva BiH, neće biti sredstava za institucije kulture od državnog značaja i BHRT.

Facebook komentari