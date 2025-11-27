Javna akcija darivanja kose: ‘Moja kosa, tvoja kosa’ 8. novembra u Sarajevu

Projekat “Moja kosa, tvoja kosa” ima za cilj izradu perika od prave kose za djecu koja su privremeno ili trajno ostala bez svoje kose

Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka najavljuje veliku javno-humanitarnu akciju darivanja kose, u okviru projekta “Moja kosa, tvoja kosa”, koja će se održati u Importanne Centru u Sarajevu u subotu, 08. novembra 2025. od 11:00 do 17:00 sati.

– Posebna čast nam je najaviti prisustvo ambasadorice projekta, Amre Džeko, koja će svojim dolaskom podržati sve donatore i pokazati solidarnost s djecom oboljelom od raka kao i na svim prethodnim akcijama – naveli su organizatori.

Projekat “Moja kosa, tvoja kosa” ima za cilj izradu perika od prave kose za djecu koja su privremeno ili trajno ostala bez svoje kose. Svaka donacija znači nadu, osmijeh i samopouzdanje za mališane koji se hrabro bore s bolešću.

Uvjeti za doniranje kose:

• Kosa mora biti prirodna, nefarbana i netretirana hemijskim sredstvima

• Minimalna dužina doniranog dijela kose: 30 cm

• Prije šišanja kosa treba biti čista i potpuno suha

Pozivamo sve humane ljude i građane koji ispunjavaju uvjete da postanu dio ove plemenite priče. Vaš jedan pramen može nekome promijeniti cijeli svijet.

