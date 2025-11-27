Izvještaj Evropske komisije: Politička kriza u RS i raspad vladajuće koalicije usporili evropski put BiH

Politička kriza u entitetu Republika Srpska i raspad vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini ozbiljno su usporili napredak zemlje ka Evropskoj uniji, navodi se u novom izvještaju Evropske komisije. Zbog nestabilnosti, provedene su tek ograničene reforme – posebno u oblasti zaštite podataka, kontrole granica i potpisivanja sporazuma o statusu Frontexa.

Evropska komisija je danas usvojila godišnji Paket proširenja, u kojem je predstavljena sveobuhvatna procjena napretka zemalja kandidata u proteklih dvanaest mjeseci. U dokumentu se naglašava da je proširenje i dalje visoko na listi prioriteta Evropske unije, te da je pristupanje novih članica sada “sve više nadohvat ruke”.

– Pozitivno je to što je Bosna i Hercegovina u septembru 2025. godine podnijela svoju Agendu reformi Evropskoj komisiji. Nakon nedavnih institucionalnih promjena u entitetu Republika Srpska, Bosna i Hercegovina ima priliku da sprovede reforme na putu ka EU. Da bi efikasno započele pregovore o pristupanju, vlasti prvo moraju finalizirati i usvojiti zakone o reformi pravosuđa, u potpunosti usklađene s evropskim standardima, te imenovati glavnog pregovarača – navodi se u dijelu izvještaja koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu.

