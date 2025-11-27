Kos: Zastoji u reformama u Srbiji, političke tenzije u BiH i nazadovanje u Gruziji

Komesarka Evropske unije za proširenje u utorak je izjavila da je 2025, godina snažnog zamaha za nastojanja bloka ka proširenju, navodeći velike korake Crne Gore, Albanije, Moldavije i Ukrajine ka članstvu u Evropsku uniju.

– 2025. je bila dobra godina za naš rad sa zemljama kandidatima – rekla je Marta Kos tokom prezentacije u Evropskom parlamentu.

– Do sada su Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina postigle značajan napredak na putu ka EU. To pokazuje da se reforme isplate – dodala je.

Ključni prioritet

Kos je rekla da proširenje ostaje ključni geopolitički prioritet za EU, naglašavajući da je saradnja sa zemljama kandidatima ključna za osiguranje jake, stabilne, sigurne i ujedinjene Evrope zasnovane na zajedničkim vrijednostima i principima.

Crna Gora ostaje najnapredniji kandidat, rekla je, zatvorivši nekoliko pregovaračkih poglavlja i ostvarivši opipljiv napredak u reformama.

Albanija je, u međuvremenu, ostvarila ono što je nazvala “neviđenim napretkom”, uz snažnu podršku javnosti za članstvo u EU.

Kos je pohvalila Moldaviju zbog najvećeg napretka u samo jednoj godini uprkos suočavanju s hibridnim prijetnjama i vanjskim pritiscima. Također je istakla kontinuirani zamah reformi i usklađivanje Ukrajine s standardima EU, napominjući da su obje strane završile svoje procese skrininga.

Evropska komisija ima za cilj da omogući Vijeću EU da otvori sve pregovaračke klastere s Moldavijom i Ukrajinom do novembra, rekla je Kos, potvrđujući posvećenost bloka pristupu zasnovanom na zaslugama.

Zastoj u Srbiji, tenzije u BiH

Također je najavila nove inicijative u okviru postepene integracije, koje bi omogućile zemljama kandidatima da učestvuju u programima EU prije punopravnog članstva ako ispunjavaju potrebne uslove.

Međutim, Kos je također napomenula da izazovi ostaju, navodeći zastoje u reformama u Srbiji, političke tenzije u Bosni i Hercegovini i demokratsko nazadovanje u Gruziji.

Sjeverna Makedonija, rekla je, napredovala je u reformama, ali mora djelovati u pogledu ustavnih promjena i nezavisnosti pravosuđa, dok je napredak Kosova usporen izborima i političkim zastojem.

– Proširenje može biti uspješno samo ako će ojačati našu uniju – rekla je.

Facebook komentari