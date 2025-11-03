BiH

Nedim Sladić najavio promjenu vremena: Evo šta nas očekuje u prvoj sedmici novembra

10.1K  
Objavljeno prije 1 sat

Bh. meteorolog Nedim Sladić najavio je da će Bosnu i Hercegovinu danas zahvatiti prolazne padavine i blagi pad temperatura zraka, uslijed prelaska frontalnog poremećaja preko naših krajeva.

U nižim područjima se očekuje kiša, dok će na najvišim planinskim vrhovima nakratko padati i snijeg.

– Prolazne padavine i pad temperatura zraka uslijed prelaska frontalnog poremećaja očekuje nas sutra. Kiša u nižim predjelima, a na najvišim planinskim vrhovima prolazno malo snijega. Potom ponovo stabilnije te toplije – poručio je Sladić.

Tokom narednih dana očekuje se stabilnije i toplije vrijeme, uz porast dnevnih temperatura i više sunčanih intervala.

Sladić ističe da su ovakve oscilacije tipične za početak novembra, kada se jesen polako približava svom kraju, a hladniji zrak sve češće prodire prema jugu, prenosi Novi.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh