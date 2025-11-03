Evo šta najavljuju meteorolozi za naredne dane

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), hladna fronta koja se 3. novembra sa sjeverozapada brzo premješta preko zemlje donijela je obilnije padavine, a već od 4. novembra očekuje se smirivanje vremenskih prilika.

Od 4. do 8. novembra preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. Jutra će biti prohladna, uz pojavu mraza u višim predjelima te magle u riječnim dolinama i kotlinskim dijelovima Bosne. Dnevne temperature u Bosni kretat će se između 10 i 15 stepeni Celzijusa, dok će u Hercegovini dosezati i do 20 stepeni.

Jutarnje vrijednosti u Bosni biće između 0 i 5 °C, na planinama centralne i istočne Bosne od -3 do 2 °C, a u Hercegovini od 5 do 10 °C.

No, od 9. novembra meteorolozi najavljuju novi obrat — povratak oblačnog i kišovitog vremena. Najviše padavina očekuje se na jugu zemlje, posebno u planinskom zaleđu Hercegovine, dok će u ostatku zemlje kiša biti umjerenog intenziteta,pišu Vijesti

U tom periodu temperature će blago porasti. Jutra u Bosni biće između 2 i 6 °C, na planinama od -1 do 4 °C, a u Hercegovini od 7 do 11 °C. Najviše dnevne temperature u Bosni dostizaće do 18 °C, dok će u Hercegovini ići i do 22 °C.

Meteorolozi upozoravaju da će prva polovina novembra obilježiti česte promjene vremena — od hladnih jutara i vedrih dana do novih talasa padavina i oblaka, pa se građanima preporučuje da ne odlažu kišobrane još neko vrijeme.

Facebook komentari