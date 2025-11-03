Kakvu vodu piju građani Sarajeva:Evo šta kažu u Vodovodu i Zavodu za javno zdravstvo KS

Građani Kantona Sarajevo često iznose sumnje u ispravnost vode koju piju.

Da li se redovno vrše analize, ko to radi i i kakvu su rezultati analiza, pitanja su na koja građani često traže odgovore.

Stanovnica Sarajeva J. Sarić kaže kako ne zna kada se zadnji put neko od nadležnih u KS obrato građanima sa informacijom o zdravstvenoj ispravnosti pitke vode.

Interna laboratorija

– To je jedna od najvažnijih stvari javnog zdravlja da građane upoznate sa informacijom o fizičko-hemijskim i mikrobiološkim analizama kvaliteta vode koju pijemo. Naročito je važna informacija o prisustvu teških metala u vodi. Mi to očekujemo od nadležnih, ako ne sedmično, a onda barem jednom u 15 ili mjesec dana. Nisu svi po društvenim mrežama, nemaju svi naviku ili ne znaju otići na stranicu preduzeća Vodovod i kanalizacija i Zavoda za javno zdravstvo KS kako bi se informisali o kvaliteti vode. Zato postoje mediji, televizija, portali. Svjedočimo povećanju broja malignih bolesti, o tome svi pričaju i onkolozi i udruženja pacijenata, zato trebamo struku da nam kaže kakvog je kvaliteta voda koju pijemo, jer njen kvalitet itekako utječe na zdravlje – ističe J. Sarić.

U KJKP Vodovod i kanalizacija za Faktor kažu kako “kontrolu kvaliteta i zdravstvene ispravnosti vode za piće u sistemu javnog vodosnabdijevanja, kojim upravlja ovo preduzeće, vrši njihova interna laboratorija.

Analiza se, ističu, vrše svaki dan uključujući i vikende i praznike.

– Osim toga, Vodovod i kanalizacija organizira i periodične eksterne kontrole kvaliteta vode tako što putem postupka javne nabavke angažira eksterne laboratorije. Trenutno imamo ugovore sa: Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH, Institutom za vode d.o.o. Bijeljina i kontrolnom kućom Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo. U prethodnom periodu imali smo ugovore sa JU Zavod za javno zdravstvo KS i Euro Inspektom d.o.o. Sarajevo – objašnjavaju u javnom preduzeću.

Rezultati svih izvršenih analiza potvrđuju da je voda u sistemu vodosnabdijevanja zdravstveno ispravna i dobrog kvaliteta, jer su vrijednosti svih parametara kvaliteta, kako navode iz Vodovoda, znatno niže od graničnih vrijednosti definisanih Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Na zvaničnoj stranici Zavoda za javno zdravstvo KS, pod rubrikom bilteni, zadnja informacija o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće objavljena je u augustu ove godine.

Na upit Faktora kažu da je “posljednje uzorkovanje vode iz vodoopskrbnog sistema kojim upravlja Vodovod i kanalizacija, realizirano 7. oktobra 2025. iz razloga što je ugovor o vršenju usluga između Zavoda i Vodovoda i kanalizacije istekao”.

– Zavod od tog datuma ne uzorkuje i ne ispituje vodu iz gradskog vodovoda. Uzorci vode porijeklom iz lokalnih vodovoda, kojima upravljaju općine, uzorkuju se i ispituju jednom mjesečno, a na osnovu potpisanog ugovora između Zavoda i Općina (Centar, Novi Grad, Ilidža i Vogošća). Na osnovu rezultata ispitivanja vode u oktobru zdravstveno neispravna voda bila je iz lokalnog vodovoda Mrkovići – Općina Centar (datum uzorkovanja 15. oktobar 20205.) i nakon provedenih korektivnih mjera ponovno uzorkovanje realizirano je 24. oktobra, a rezultati ispitivanja pokazali da je voda zdravstveno ispravna – dodaju iz Zavoda.

Lokalni vodovodi

Također, rezultati ispitivanja vode iz lokalnih vodovoda sa područja općine Vogošća pokazali su da voda iz lokalnog vodovoda 7. Vrela nije zdravstveno ispravna (datum uzorkovanja 14. oktobar).

Iz Zavoda kažu da je “nakon provedenih korektivnih mjera 28, oktobra ponovo uzet uzorak vode iz tog lokalnog vodovoda i da su rezultati pokazali da je voda zdravstveno ispravna”.

– Voda iz svih ostalih lokalnih vodovoda, kojima upravljaju pomenute općine, bila je na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja tokom oktobra mjeseca, zdravstveno ispravna – naglasili su u Zavodu za javno zdravstvo KS.

Rezultati ispitivanja vode iz distributivnog sistema, kojim upravlja JKP “Komunalac” Hadžići, pokazali su da je voda tokom oktobra bila zdravstveno ispravna.

Voda iz distributivnog sistema kojim upravlja JKP “Trnovo”, kako navode iz Zavoda, u oktobru nije bila pod njihovom kontrolom.

– Od maja prošle godine Zavod ne vrši uzorkovanje i ispitivanje vode iz distributivnog sistema kojima upravlja JKP “Vodostan Ilijaš” jer je ugovor o vršenju usluga istekao i nije obnovljen – napominju u Zavodu i dodaju da se rezultati uzorkovanja vode odmah po dobijanju unose u Ekološku kartu na web stranici (link: https://zzjzks.ba/zdravstvena-ispravnost-vode/) kako bi građani bili informisani.

