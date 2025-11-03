BiH

Zatražen pritvor za policajca pedofila iz Sarajeva

Objavljeno prije 23 minute

Sumnjiči se za seksualnu zloupotrebu maloljetne osobe

Postupajuća tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenom policijskom službeniku Amaru Turčalo.

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti. Sumnjiči se za seksualnu zloupotrebu maloljetne osobe.

Podsjećamo, na današnjoj konferenciji za medije obratili su se policijski komesar Fatmir Hajdarević i glavna kantonalna tužiteljica Meliha Dugalija.

Između ostalog, Hajdarević je rekao da je Turčalo imao odnos sa maloljetnicom, a da je drugi policajac imao neprimjeren kontakt.


