Započet postupak eksproprijacije za izgradnju brze ceste Bihać-Cazin-Velika Kladuša

Gradska uprava Bihaća službeno je pokrenula postupak potpune eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju brzih cesta Bihać – Cazin – Velika Kladuša, koja će se dalje povezivati ​​sa Republikom Hrvatskom. Postupak se provodi putem Službe za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, a korisnik eksproprijacije je JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine.

Podrška projektu

Riječ je o prvoj fazi jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Unsko-sanskom kantonu, koja obuhvata dionicu dužine oko pet kilometara kroz katastarsku općinu Kralje. Ova etapa uključuje ukupno 254 zemljišne parcele.

Tokom rasprave predstavnika Gradske uprave Grada Bihaća sa vlasnicima nekretnina kroz koje bi trebalo prolaziti brza cesta, istaknuto je visoko razumijevanje i podrška realizaciji projekta strateškog značaja za Bihać i širu regiju.

Brze ceste

– Vlasnici parcela spremni su podržati izgradnju brzih cesta, uz potpuno poštivanje procedura predviđenih Zakonom o eksproprijaciji Federacije BiH. Njihova konstruktivnost i otvorenost za saradnju važan je korak u uspješnom provođenju prve faze eksproprijacije – izjavio je Damir Smajić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća.

Planirana brza cesta trebala bi značajno unaprijediti prometno povezivanje Unsko-sanskog kantona s ostatkom Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, omogućavajući brzu, sigurniju i efikasniju komunikaciju s koridorima prema Novom Mestu i širem prostoru Evropske unije.

