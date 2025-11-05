BiH

U toku je izdavanje novih elektronskih zdravstvenih legitimacija u Kantonu Sarajevo: Predajte zahtjev na vrijeme

Objavljeno prije 1 sat

Prema evidenciji Zavoda, zaključno sa 29. oktobrom 2025. godine, u Kantonu Sarajevo je registrovano 434.146 osiguranih osoba

Proces zamjene elektronskih zdravstvenih legitimacija u Kantonu Sarajevo teče prema planu, a Zavod zdravstvenog osiguranja KS kontinuirano zaprima i obrađuje zahtjeve osiguranika.

Izdavanje novih elektronskih zdravstvenih legitimacija je u toku te je od 1. oktobra izdato 5.547 kartica.

Cijena izdavanja nove elektronske zdravstvene legitimacije iznosi 2 KM, osim za osiguranike koji su oslobođeni plaćanja u skladu s važećom Odlukom.

– Odziv građana je vrlo dobar, a veliki broj osiguranika koristi mogućnost online podnošenja zahtjeva što potvrđuje njihovu spremnost na korištenje digitalnih usluga. Istovremeno, za osiguranike koji ne koriste savremene tehnologije, omogućena je i klasična zamjena zdravstvenih legitimacija na šalterima Zavoda, gdje se zahtjev može podnijeti uz pomoć radnika Zavoda – navode za Fenu iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.


