Lagumdžija nakon sjednice Vijeća sigurnosti UN: ‘Nadali su se uspjehu Dodika, pa doživjeli potop’

U New Yorku je jučer održana sjednica Vijeća sigurnosti UN-a na kojoj se raspravljalo o stanju u BiH. Vijeće sigurnosti podsjećamo, produžilo mandat EUFOR-ove misije Althea u BiH za još godinu dana.

Nakon sjednice Vijeća sigurnosti Zlatko Lagumdžija, ambasador BiH pri Ujedinjenim nacijama, kazao je da su sve zemlje, osim Rusije, podržale Dejtonski mirovni sporazum, te da su neke čak govorile o radu na pomirenju kroz Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

Kada je riječ o jučerašnjoj sjednici i porukama koje su se mogle čuti, Lagumdžija je za N1 poručio da svjesno u zadnjih deset dana u pripremi sjednice nije htio da dijeli ni sa kim nikakva razmišljanja.

– Stvorila se atmosfera da je nakon Dodika u Moskvi odlučeno da će se ukinut OHR, ALTHEA. To je sve doživjelo krah na današnjoj sjednici. Oni iz Banjaluke koji su se nadali uspjehu Dodika su danas doživjeli potop – kazao je Lagumdžija.

O porukama ambasadorice SAD-a, Lagumdžija ističe:

– SAD nisu imale drugačiji stav nego prije šest mjeseci kada su iskazali podršku suverenitetu, integritetu i vladavini prava. Čak je rečeno da su Dodiku skinute sankcije zbog poštovanja vladavine prava i institucija. Od njega se očekuje da dalje isporuči vraćanje u ustavni poredak BiH.

Ambasadorica SAD je rekla devet puta riječ stabilnost, da podržavaju stabilnost BiH kao faktor mira u regionu. Svi su osudili secesiju i napade na visokog predstavnika niste mogli čuti ni od koga osim ruskog ambasadora – poručio je on.

– Još jednom je potvrđena važnost ispunjavanja preduslova za odlazak OHR-a. Politika Dodika je doživjela potpuni poraz. Nedavno sam ga gledao kako tvrdi da o njegovoj sudbini neće odlučivati Washington, nego Moskva. Moskva je na sjednici bila posljednja na braniku i očigledno je to završena priča – smatra Lagumdžija.

O njegovoj replici ambasadoru Srbije na sjednici, Lagumdžija je poručio:

– Ambasador Srbije se pridružio direktnom napadu na Željka Komšića, bio je brutalniji nego njegov kolega iz Hrvatske. Dobio je ono što je trebao da dobije i niko se nije javio da replicira meni na riječ – zaključio je Lagumdžija.

