Djed djevojčica iz Tuzle otkrio stravične detalje: Bojim se da će ih ubiti…

Djed djevočica koje su bile žrtve trgovine ljudima od strane pripadnika MUP-a TK, otkrio je šokantne detalje slučaja novinaru Fatmiru Alispahiću u emisiji Defter hefte.

On je ispričao da se njihova majka udala odmah nakon njihovog rođenja i nastavila da živi svoj život, dok je on sa svojom suprugom brinuo o unukama sve dok socijalni radnik nije odlučio da ih smjesti u Dom za djecu bez roditeljskog staranja.

Kaže da nije normalno prije svega da u Domu u istoj sobi budu muškarci od 17-18 godina sa djevojčicama od 14 godina. Kaže da je starija unuka više puta bježala, a da se na to u Domu nisu obazirali.

Kaže da je starija djevojčica ispričala da je policajac Besim Kopić organizirao da se ona u policijskim vozilima prevozila za usluge političarima i dekanima. Poručuje da obje strahuju za svoj život, a da su dolazili i njemu da prijete,piše Depo

– Bila je sva izujedana po vratu, to su manijaci. Mlađa djevojčica je srčani bolesnik, operisala je srce, a meni ne daju da je vidim. Sud je izdao zabranu da ne mogu da spasim dijete, a u sve su bili umiješani policajci i socijalni radnici. Moja se žena zbog svega pokušala ubiti trovanjem. Uzeli su joj mladost i život. Još jedna djevojčica iz Doma je bila žrtva, ovi iz Doma su bili upetljani. Mogu pradjedi da joj budu, da je ona punoljetna, pa nek radi šta hoće, ali ona ima 14 godina… Davali su joj Q-PIN, drogirali je. U Domu opako vlada droga. Jedan socijalni radnik je rekao da je znao kako se radi, nikada ne bi ovdje došao – ispriča je.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari