Lakić s predstavnicima Sindikata Koksare Lukavac: Radnička prava su prioritet

Objavljeno prije 1 sat

Otvoren i iskren dijalog je ključan. Ono do čega se dovela Koksara ne smije biti praksa

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak s predsjednicom Samostalnog sindikata hemije i nemetala FBiH Ilvanom Smajlović i predsjednikom Sindikata Koksare Lukavac Erminom Halilovićem povodom sve ozbiljnije krize u Koksari Lukavac.

Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, ministar Lakić je poručio da su zaštita prava radnika i očuvanje industrijske proizvodnje najveći prioritet.

– Otvoren i iskren dijalog je ključan. Ono do čega se dovela Koksara ne smije biti praksa. Federacija ostaje posvećena integrativnom pristupu svakoj fabrici – istakao je ministar Lakić, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, prenio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.


