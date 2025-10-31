Nedim Sladić otkrio kakva nas zima očekuje: Kada će biti najhladnije?

Prema njegovim riječima, vremenske prilike će biti stabilne do nedjelje.

„Već u nedjelju će sa zapada prema našim područjima pristizati nešto vlažnijeg zraka, što će donijeti više oblaka koji će biti izraženiji početkom naredne sedmice. Kako će se preko našeg područja premjestiti dolina kratkog vala, a u kombinaciji s nižim zračnim pritiskom i vlažnim zrakom, to će usloviti prolazak frontalnog poremećaja u prizemlju i donijeti nešto kiše oko trećeg novembra“, najavio je Sladić.

Dodaje da nas očekuju prijatnije temperature zraka.

„U većem dijelu zemlje temperature će se kretati između 13 i 20 stepeni Celzijusa. Dakle, pred nama je jedna ugodnija strana jeseni — ne u potpunosti stabilna, s obzirom na kratkotrajnu promjenu vremena koja se očekuje od drugog dijela nedjelje, naročito tokom ponedjeljka. Ipak, mislim da se niko ne može požaliti na vrijeme u narednom periodu, jer ne očekujemo obilne padavine“, istakao je Sladić.

Kakva nas zima očekuje?

Govoreći o vremenskim prilikama tokom zime, Sladić je naglasio da se ona, prema trenutnim pokazateljima, neće značajno razlikovati od prethodnih godina.

„Preliminarno, ni ova zima se ne bi trebala bitnije razlikovati od onih u proteklih 5 do 10 godina. To znači da nas očekuje relativno blaga zima, uz povremene nalete hladnoće koji će dolaziti sa istoka kontinenta — što je uobičajeno za svaku zimu. Čak i u najtoplijim zimama imali smo barem jedan period od 7 do 15 dana s nižim temperaturama zraka. Najveća vjerovatnoća pojave hladnih talasa je tokom januara“, zaključio je Sladić, prenosi Novi.

