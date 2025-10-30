Podignuta optužnica protiv muškarca koji je vrelom vodom polio psa u bašti kafića

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo je optužnicu protiv A. B. iz Zenice zbog zlostavljanja psa.

Prema optužnici, A. B. je 7. avgusta 2025. godine u bašti jednog ugostiteljskog objekta prišao crnom psu koji je ležao i polio ga vrelom vodom po leđima i genitalijama.

Tužilaštvo navodi da je osumnjičeni bio svjestan posljedica svojih postupaka i da je time životinju izložio nepotrebnim i dugotrajnim mukama, nanijevši joj opekotine prvog stepena.

Optužnica je podignuta pred Općinskim sudom u Zenici, sudiji za prethodno saslušanje, a osumnjičeni bi mogao biti krivično odgovoran za krivično djelo “mučenje i ubijanje životinja”.

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 27. oktobra od sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Zenici.

Iz Tužilaštva naglašavaju da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravomoćnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.

