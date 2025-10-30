BiH

Obilježena 33. godišnjica smrti bh. heroja Hajrudina Mešića

Objavljeno prije 12 minuta

Kapetan Hajro dobitnik je priznanja “Zlatni ljiljan” i “Zlatna policijska značka”

U Nezuku je danas obilježena 33. godišnjica od smrti Hajrudina Mešića u narodu poznatog kapetana Hajre, jednog od najvećih sinova koje je Bosna i Hercegovina ikada imala.


Te kobne 1992. godine poginuo je bh. ratni heroj Hajrudin Mešić na prvoj borbenoj liniji u selu Nezuk, u pokušaju uspostave koridora ka Srebrenici.

Mešić je završio podoficirsku školu JNA u Sarajevu, a potom Vojnu akademiju u Beogradu. Prije agresije na BiH (1992. – 1995.) bio je komandir CJB Ugljevik. Nakon što su okupirani Bijeljina i Zvornik, organizovao je Teritorijalnu odbranu, a bio je prvi komandant 1. teočanske brigade.

Kapetan Hajro dobitnik je priznanja “Zlatni ljiljan” i “Zlatna policijska značka”.


